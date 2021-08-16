موجز ”الخليج 365” للتكنولوجيا.. أزمة جوجل وأسرار Galaxy Z Flip 3

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

فشلت شركة جوجل لخدمات التكنولوجيا والإنترنت في التوصل إلى تسوية لنزاع قانوني مع قناة تسارجراد (القيصر) التلفزيونية الروسية.

أعلنت بلدية دبي، عن تنفيذ مشروع "جيو دبي"، الذي يقدم خدمات إعداد خرائط التصوير الجوي للمشاريع، والمرافق بالإمارة، بما فيها منطقة حتا.

أعلنت شركة سامسونج إطلاق الإصدارات الخاصة Thom Browne الأنيقة من هواتفها الذكية الجديدة القابلة للطي والساعة الذكية Galaxy Watch4.

لا تزال الأنظار تتجه نحو هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 3 القابل للطي وتراقب أداء الجهاز الذي أطلقته الشركة منذ أيام قليلة.

