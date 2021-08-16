شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الأمريكي يؤكد أنه يتابع الأوضاع في أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يتابع الأوضاع في أفغانستان، منوها إلى أن بلاده تسعى لوضع خطة طارئة.



وقال الرئيس الأمريكي، في كلمة له بشأن الأوضاع في أفغانستان: "دخلنا إلى أفغانستان للتصدي لتنظيم القاعدة عقب هجمات 11 سبتمبر، ونسعى لوضع خطة طارئة للاستجابة إلى الانهيار السريع الذي تشهده البلاد".

وأضاف أن التهديدات الإرهابية باتت أكثر انخفاضا وأنفقنا عليها في الماضي الكثير من الأموال، مؤكدا أن واشنطن ستتصدى لأي تهديدات تطال الولايات المتحدة والمنطقة.