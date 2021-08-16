هايكو ماس يتوقع نجاح القوات الأمريكية في إخلاء مدرج مطار كابول خلال ساعات قليلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

توقع وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، نجاح القوات الأمريكية في إخلاء مدرج مطار كابول خلال ساعات قليلة، تمهيدا لهبوط الطائرات.



وقال "ماس" في تصريحات تلفزيونية مساء الإثنين، إنه :"أتوقع أن تقوم القوات الأمريكية بإخلاء المدرج من الناس في مطار كابول في الساعات القليلة المقبلة حتى تتمكن الطائرات من الهبوط مرة أخرى".

وتابع: "تم الاتفاق مع الولايات المتحدة على أن الطائرات العسكرية الأمريكية ستخرج الألمان من كابول".

وأضاف " الطائرات الألمانية ستكون قادرة على نقل مواطنين من دول أخرى، بالإضافة إلى المتعاونين الأفغان المحليين، إذا تمكنت من الهبوط".

وفي وقت سابق اليوم، فشلت طائرتان عسكريتان ألمانيتان في الهبوط بمطار كابول، إثر الفوضى في مدرج المطار.

ونقلت صحيفة بيلد الألمانية عن مصادر في سلاح الجو الألماني، قولها: "ببساطة، هناك الكثير من الأشخاص على مدرج المطار ، ولا يمكن الهبوط الآمن".

وتابعت المصادر "اضطرت الطائرتان للطيران في دوائر فوق المطار لفترة".

وأوضحت "عندما بدأ الوقود ينفذ من الأولى، تعين عليها التوجه إلى أوزبكستان، وهبطت بالفعل في طشقند للتزود بالوقود".

بدورها، قللت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، من فرص إجلاء المتعاونين الأفغان من كابول.

وقال ميركل للصحفيين في برلين، مساء الإثنين عن التطورات في أفغانستان، إن "هذا التطور مرير ودراماتيكي ومروع، خاصة بالنسبة للشعب الأفغاني".

وتابعت أن الوضع "مروع بالنسبة لملايين الأفغان الذين يناضلون من أجل مجتمع حر".

وأعلنت ميركل أن ألمانيا ستبذل قصارى جهدها لإحضار المتعاونين المحليين من كابول إلى بر الأمان.

لكنها اعترفت في الوقت نفسه بصعوبة الأمر، وقالت: "للأسف لم يعد الأمر بأيدينا.. تعتمد فرص الإجلاء على الوضع في كابول".