بالحجاب والعباية.. أول تعليق من مراسلة «سي إن إن» على ظهورها اللافت بعد سيطرة طالبان على أفغانستان

الشارقة - اميمة ياسر -

علّقت كبيرة المراسلين الدوليين في شبكة CNN الإخبارية الأمريكية، كلاريسا وورد، على ظهورها "بالحجاب والعباية"، بعد سيطرة عناصر حركة طالبان على كل ولايات أفغانستان.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف أنحاء العالم قد تداولوا صورة لـ "وورن" بالحجاب والعباية خلال تغطيتها لتطورات الأوضاع في كابول مع سيطرة حركة طالبان على أفغانستان.

وأعادت وورد نشر "ميم إنترنت"، عبر حسابها على تويتر، يجمع بين صورتين لها من العاصمة الأفغانية كابول الأولى بدون حجاب والثانية بحجاب وعباية سوداء.

وعلّقت وورد على الصورة قائلة: "هذا الميم غير دقيق. الصورة العلوية من داخل مجمع خاص. بينما الصورة بالجزء السفلي في شوارع كابول التي تسيطر عليها طالبان".

وأضافت مراسلة شبكة "سي إن إن": "كنت أرتدي دائمًا غطاء الرأس في شوارع كابول سابقًا، على الرغم من عدم تغطية شعري بالكامل والعباية. لذلك هناك فرق ولكن ليس بهذه القوة".

وكانت كلاريسا وورد قد ظهرت في العديد من تقاريرها من داخل دول المنطقة وهي ترتدي الحجاب والعباية، من بينها سوريا واليمن، كما ظهرت في أفغانستان قبل سيطرة طالبان بالزي نفسه.