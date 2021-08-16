أفغانستان.. فيديو لعناصر طالبان يمارسون الرياضة في قاعة خاصة بالقصر الرئاسي بالعاصمة كابول

الشارقة - اميمة ياسر -

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعناصر من حركة طالبان وهم يمارسون تمارين رياضية في القاعة الرياضية بالقصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية كابول.

وأظهر الفيديو عناصر طالبان وهم يمارسون الرياضة على الأجهزة المختلفة، وبعضهم يضحك في مشهد يبدو أنه يحمل كثيراً من أوجه الفرح والسعادة للحركة التي عادت من الجبال إلى القصور بعد 20 سنة من الحرب.

وأمس الأحد، دخلت حركة طالبان العاصمة الأفغانية كابول بعد سيطرتها على معظم الولايات الأفغانية التي تساقطت الواحدة تلو الأخرى بأيدي مقاتلي الحركة.