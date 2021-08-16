شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يحدد 8 موارد للهيئات الشبابية وإيراداتها.. أبرزها الاشتراكات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون تنظيم الهيئات الشبابية، موارد الهيئات الشبابية وأموالها، ونصت المادة 29 من القانون على أن تتكون موارد الهيئة الشبابية من:

1 - اشتراكات وتبرعات الأعضاء، ورسوم العضوية بأنواعها المختلفة.

2 - إيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة بكافة أنواعها.

3 - حصيلة إيجار الملاعب والمحلات والقاعات وأى منشآتها الأخرى.

4 - مقابل انتقال وإعارة اللاعبين.

5 - تسويق اسم وشعار الهيئة، والزى الخاص بها.

6 - التبرعات والهبات والوصايا والإعانات المقدمة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين داخل جمهورية مصر العربية بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة.

7 - عائد استثمار أموال الهيئة.

8 - الإيرادات الأخرى التى توافق عليها الجهة الإدارية المختصة.

وتنص المادة (30) على أن يكون لكل هيئة شبابية ميزانية عن سنة مالية، تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من كل عام، فإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها خمسين ألف جنيه وجب على مجلس الإدارة عرض المركز المالى والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم فى مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مشفوعًا بالمستندات لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بشهر على الأقل، وعلى الهيئة الشبابية أن تودع أموالها النقدية باسمها الذى أشهرت به لدى أحد البنوك الوطنية الخاضعة لرقابة البنك المركزى مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بذلك، وعلى الهيئة أن تخطر الجهة الإدارية المركزية عند تغيير البنك خلال ثلاثين يومًا من حدوث التغيير.