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اعرف عدد مستخدمى الإنترنت بمصر وحجم مشاركة قطاع الاتصالات فى الناتج المحلى

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القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير الشهرى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلى 100.97 مليون سجل بنهاية أبريل 2021، بمعدل انتشار بلغ 98.57% مقارنة بنحو 99.82 مليون اشتراك في مارس 2021 و96.53 مليون اشتراك في أبريل 2020.

ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول مستخدمى الانترنت في مصر وعدد اشتراكات المحمول:
  1. وصل عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول الى 54.45 مليون مستخدم بنهاية ابريل 2021.
  2. وصل عدد مستخدمى USB Modem إلى نحو 4.24 مليون بنهاية أبريل 2021 .
  3. وصول حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلى 100.97 مليون سجل بنهاية أبريل 2021.
  4. ارتفاع نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 4.4%.
  5. ارتفاع حجم الناتج المحلى للقطاع إلى 107.7 مليار جنيه.
  6. نمو الصادرات الرقمية إلى 4.1 مليار دولار.
  7. من المتوقع أن يبلغ معدل النمو خلال العام المالى الجارى نحو 16%.

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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