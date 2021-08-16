شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف عدد مستخدمى الإنترنت بمصر وحجم مشاركة قطاع الاتصالات فى الناتج المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير الشهرى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلى 100.97 مليون سجل بنهاية أبريل 2021، بمعدل انتشار بلغ 98.57% مقارنة بنحو 99.82 مليون اشتراك في مارس 2021 و96.53 مليون اشتراك في أبريل 2020.

وصل عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول الى 54.45 مليون مستخدم بنهاية ابريل 2021. وصل عدد مستخدمى USB Modem إلى نحو 4.24 مليون بنهاية أبريل 2021 . وصول حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلى 100.97 مليون سجل بنهاية أبريل 2021. ارتفاع نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 4.4%. ارتفاع حجم الناتج المحلى للقطاع إلى 107.7 مليار جنيه. نمو الصادرات الرقمية إلى 4.1 مليار دولار . من المتوقع أن يبلغ معدل النمو خلال العام المالى الجارى نحو 16 % .

ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول مستخدمى الانترنت في مصر وعدد اشتراكات المحمول: