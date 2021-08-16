شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف عدد مستخدمى الإنترنت بمصر وحجم مشاركة قطاع الاتصالات فى الناتج المحلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير الشهرى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلى 100.97 مليون سجل بنهاية أبريل 2021، بمعدل انتشار بلغ 98.57% مقارنة بنحو 99.82 مليون اشتراك في مارس 2021 و96.53 مليون اشتراك في أبريل 2020.ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول مستخدمى الانترنت في مصر وعدد اشتراكات المحمول:
- وصل عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول الى 54.45 مليون مستخدم بنهاية ابريل 2021.
- وصل عدد مستخدمى USB Modem إلى نحو 4.24 مليون بنهاية أبريل 2021 .
- وصول حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلى 100.97 مليون سجل بنهاية أبريل 2021.
- ارتفاع نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 4.4%.
- ارتفاع حجم الناتج المحلى للقطاع إلى 107.7 مليار جنيه.
- نمو الصادرات الرقمية إلى 4.1 مليار دولار.
- من المتوقع أن يبلغ معدل النمو خلال العام المالى الجارى نحو 16%.