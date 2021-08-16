شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أولويات أساسية لبرنامج الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الفقيرة.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهدف برنامج الحماية الاجتماعية مد شبكات الأمان الاجتماعى لتشمل الأسر الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية لحمايتهم من كافة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وإتاحة الخدمات الأساسية لهم بما يضمن تقليل الفجوات التنموية بين السكان على مستوى كافة أقاليم ومحافظات الجمهورية.

ويضم برنامج الحماية الاجتماعية البرامج الفرعية التالية، برنامج الدعم النقدى المشروط وغير المشروط، لتوفير منظومة حماية اجتماعية عادلة وفعالة تعمل على حماية الأسر تحت خط الفقر، برنامج الإغاثة فى النكبات والكوارث الفردية والعامة ( مثل جائحة فيروس كورونا )، وتقوية نظم الإنذار المبكر والاستجابة للأزمات، واتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، برنامج التأمينات الاجتماعية والمعاشات التوفير خدمات تأمينية جيدة ومميكنة ومستدامة اللفئات العاملة، وتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات.

وينطلق هذا البرنامج من أهمية تحقيق الحد الأدنى من الدخل الأساسى فى شكل دعم نقدى للأسر الفقيرة والمسنين وذوى القدرات الخاصة والأيتام والعاطلين عن العمل، بالإضافة إلى الحماية التأمينية. المساهمة فى تأمين الخدمات الاجتماعية الأساسية فيما يتعلق بالرعاية الصحية والتعليمية وتوفير مياه الشرب والصرف الصحى والمسكن الإدماج الاجتماعى عن طريق التشغيل وإتاحة فرص توليد الدخل.

وتتمثل الأولويات الاستراتيجية للبرنامج - حسب خطة التنمية الاقتصاية والاجتماعية للعام المالى الجارى 21/22 والتى وافق عليها مجلس البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) فى الأتى :

1- توسيع شبكة الأمان الاجتماعى ومد مظلة الحماية الاجتماعية لتصل إلى الأسر الفقيرة والفئات الأولى بالحماية

2- ميكنة منظومة الدعم النقدى بالكامل، وتطوير قاعدة بيانات متكاملة عن الأسر الفقيرة.

3- إيجاد آلية حكومية وأهلية فعالة للإنذار المبكر والاستجابة للإغاثة فى الكوارث والنكبات وتقديم شبل الحماية للأسر والفئات المضارة.

4- التوسع فى برامج التغذية المدرسية لزيادة استيعاب الأطفال فى السن المدرسى، وتحسين مؤشرات التغذية والصحة العامة للأطفال.

5- إتاحة فرص التأهيل والتشغيل للفئات القادرة على العمل فى المجتمعات المستهدفة وتوظيف قدراتها فى أعمال منتجة.