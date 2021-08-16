بالصور.. مطرانية بورسعيد تنظم مهرجان "الكرازة" للأنشطة الرياضية

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

نظمت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، تصفيات مهرجان "الكرازة" للأنشطة الرياضية، بمشاركة مطرانيات محافظات مدن القناة، وذلك على ملاعب مدرسة سان جورج ببورسعيد، تحت رعاية وإشراف نيافة الأنبا تادرس، مطران بورسعيد وضواحيها، والأنبا سارافيم، أسقف الإسماعيلية، والأنبا بموا، أسقف السويس.

قدم شباب الكشافة لمطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد عدد من الاستعراضات، رافعين أعلام: مصر ومحافظة بورسعيد والكشافة، أعقبها إشعال الأنبا تادرس، مطران بورسعيد، شعلة المهرجان، ليعلن بدء أولى المباريات في تصفيات الأنشطة الرياضية بمباراة كرة قدم بين شباب كنيستي محافظتي بورسعيد والإسماعيلية.

ومن جانبه، أشار القس أرميا فهمي، المتحدث الإعلامي بإسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، إلى أن تصفيات مهرجان "الكرازة" بمدن القناة شارك بها هذا العام جميع الفئات العمرية من سن الطفولة وحتى الـ 60 عامًا، وتضم عدد من الألعاب الرياضية مثل: كرة القدم، والشطرنج، الجري، كرة اليد، تنس الطاولة.​