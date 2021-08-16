بايدن يصف مشاهد الفوضى في كابول بأنها "مؤلمة للغاية"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن في أول تصريحات علنية منذ سيطرة حركة طالبان على أفغانستان مشاهد الفوضى واليأس في كابول بأنها "مؤلمة للغاية".

ودافع بايدن، في كلمة الاثنين، بشأن الوضع في أفغانستان، عن قراره سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، مشددًا أنه القرار الصحيح رغم الانتقادات التي توجه له في هذا الشأن.

وتابع: "أوفيت بتعهدي للشعب الأمريكي بإنهاء الوجود العسكري في أفغانستان".

وأقر بايدن، بارتكاب أخطاء في المهمة الأمريكية في أفغانستان، مضيفًا: "ثبت أن أحدث الجيوش لن تستطيع خلق أفغانستان مستقر وآمن".