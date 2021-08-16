نتيجة الثانوية العامة| وزير التعليم يكشف حقيقة إعلان الأوائل وتسريب الدرجات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن اعتماد نتيجة الثانوية العامة وتهنئة الأوائل والمؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية، سيكون غدًا الثلاثاء.

وأضاف الوزير عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك": "كل ما يكتب على مواقع التواصل والصفحات الإلكترونية عن الأوائل وتسريبات الدرجات وتسريبات الأوائل ونسب النجاح لا أساس له من الصحة. خالص الأمنيات بالنجاح والتوفيق لكل الطلاب".

وتعقد الوزارة، غدًا الثلاثاء، مؤتمرًا عبر البث المباشر لإعلان نتيجة الثانوية العامة، وأسماء الأوائل.