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"أقر بارتكاب أخطاء".. بايدن يدافع عن قراره سحب القوات من أفغانستان

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، عن قراره سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، مشددًا أنه القرار الصحيح رغم الانتقادات التي توجه له في هذا الشأن.

وقال بايدن في كلمة الاثنين، بشأن الوضع في أفغانستان، إنه لن يورث المسؤولية في أفغانستان إلى أي رئيس آخر.

وهدد بايدن، حركة طالبان من استهداف أي مصالح أمريكية في أفغانستان، قائلاً: "سندافع عن الولايات المتحدة بقوة مدمرة إذا لزم الأمر".

وأقر بارتكاب أخطاء في المهمة الأمريكية في أفغانستان، مضيفًا: "ثبت أن أحدث الجيوش لن تستطيع خلق أفغانستان مستقر وآمن".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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