تركيا / إرتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 70 شخصًا

اسماعيل عبد الحي - إرتفعت حصيلة الفيضانات التي شهدتها 3 ولايات في منطقة شمالي تركيا الأسبوع الماضي، إلى 70، جاء ذلك وفق ما أعلنته إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" اليوم الاثنين، في بيان نقلته وكالة "الأناضول" الرسمية.

ولقي 60 شخصا مصرعهم جراء السيول والفيضانات في ولاية قسطمونو مقابل 9 في ولاية سينوب وضحية واحدة في بارطن، حسب بيان "آفاد".

وأجلت السلطات المحلية 1480 شخصا في ولاية قسطمونو و560 شخصا في سينوب و341 في بارطن، بمساعدة الطائرات الهليكوبتر والقوارب.

وأدت السيول إلى تضرر عشرات السيارات وتدمير مباني وجسور، إضافة إلى إغلاق الطرق، فيما إنقطعت الكهرباء عن مئات القرى التي تراكمت الأنقاض فيها.