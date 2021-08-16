اليوم / الجيش الفرنسي ينفّذ أوّل عمليّة إجلاءٍ لعشرات الرعايا الفرنسيّين من أفغانستان

اسماعيل عبد الحي - أكدت وزيرة القوات المسلحة، فلورنس بارلي اليوم الاثنين، أن "الجيش الفرنسي سينفذ أول عملية إجلاء للمواطنين المتواجدين في أفغانستان بحلول نهاية اليوم".

وفي حديث لموقع "franceinfo"، قالت فلورنس بارلي إن "أول عملية تناوب بين كابل والقاعدة الفرنسية في الإمارات العربية المتحدة، حيث تم نشر طائرتين عسكريتين ستتم بحلول نهاية اليوم الاثنين".

وحسب الوزيرة، لا يزال هناك "عشرات" الرعايا الفرنسيين في أفغانستان. وتصاعدت المواقف في أفغانستان في الأيام الأخيرة، وكثفت طالبان هجماتها على خلفية إنسحاب القوات الأمريكية من البلاد وأفادت وسائل الإعلام يوم الأحد بأن المتمردين يسيطرون على جميع المعابر الحدودية، فيما أعلن مسلحو طالبان في وقت لاحق من نفس اليوم أنهم دخلوا القصر الرئاسي.

وفيما فر رئيس الدولة أشرف غني ولا يعرف مكان وجوده، أعلن المتحدث بإسم المكتب السياسي لطالبان، محمد نعيم أن "الحرب إنتهت".

المصدر: "رويترز" + RT