غدًا / إجتماع طارئ للإتحاد الأوروبي لمناقشة سقوط أفغانستان في أيدي طالبان

اسماعيل عبد الحي - قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل اليوم الاثنين، إن وزراء خارجية الاتحاد سيعقدون إجتماعا طارئا غدا الثلاثاء، لمناقشة سقوط أفغانستان في أيدي حركة طالبان.

ولفت بوريل على "تويتر" إلى أنه "في أعقاب التطورات الأخيرة في أفغانستان وبعد إتصالات مكثفة مع الشركاء في الأيام والساعات الماضية، قررتُ الدعوة إلى إجتماع إستثنائي لوزراء خارجية الإتحاد ‭‬‬عبر تقنية الفيديو بعد ظهر الغد لإجراء تقييم أولي".

وأضاف "أفغانستان تقف عند مفترق طرق، يتعلق الأمر بأمن ورفاهية مواطنيها، إضافة إلى الأمن الدولي".

المصدر: RT