3 قتلى وخطف 20 شخصاً في مدرسة نيجيرية

ابوظبي - سيف اليزيد - قتل ثلاثة أشخاص، وخطف 20 آخرون بينهم 15 طالبا، من كلية زراعية في ولاية زامفارا شمال غرب نيجيريا، حسبما أفاد مسؤولون في المدرسة الاثنين.

وصرح المسؤول امينو خالد مارادون أن «مسلحين مجهولين هاجموا المدرسة الأحد قرابة الساعة 22,00 (21,00 ت غ)».

وأضاف «قتلوا ثلاثة أشخاص (...) وخطفوا 20 بينهم 15 طالبا». والمخطوفون الخمسة الآخرون موظفون وأفراد عائلاتهم.

وأكد مسؤول آخر في المدرسة وقوع الهجوم. وقال المسؤول في الادارة عبد الله امينو إن «المسلحين اقتحموا المدرسة (...) وأخذوا الرهائن».

وأضاف «قتلوا ثلاثة من رجال الأمن في تبادل لإطلاق النار».

وقال المسؤول بالمدرسة إنه تلقى اتصالا هاتفيا من الخاطفين صباح الاثنين زعموا فيه أنهم يحتجزون 20 رهينة.