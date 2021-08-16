ثلاثة من أصل أربعة.. إيران تتقدم خطوة في تخصيب اليوارنيوم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير للدول الأعضاء يوم الاثنين إن إيران أحرزت تقدما في تخصيب معدن اليورانيوم على الرغم من تحذيرات الغرب من أن عملا من هذا القبيل يهدد محادثات إحياء الاتفاق النووي، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وقالت الوكالة “في 14 أغسطس 2021، تحققت الوكالة… من أن إيران استخدمت 257 جراما من اليورانيوم 235 المخصب حتى 20 في المئة في شكل رابع فلوريد اليورانيوم من أجل إنتاج 200 جرام من معدن اليورانيوم 235 المخصب حتى 20 في المئة”.

وأضافت أن هذه الخطوة الثالثة في خطة من أربع خطوات تعمل عليها إيران في هذا الإطار.

وأغضب سعي لإيران لتخصيب معدن اليورانيوم القوى الأوروبية الثلاث الكبرى والولايات المتحدة لأن هذه التكنولوجيا ومعرفة كيفية إنتاجها يمكن أن تُستخدم في صنع المادة الرئيسية اللازمة لقنبلة نووية. وتشدد إيران على أن أهدافها النووية سلمية تماما وعلى أنها تطور نوعا جديدا من وقود المفاعلات.