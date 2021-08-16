اليمن.. قبائل صنعاء تتعهد بالتصعيد ضد ميليشيا الحوثي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

تعهدت قبائل صنعاء بالتصعيد في حال استمرار ميليشيا الحوثي في عملية إفقارهم وتجويعهم بهدف استعبادهم.

وأعلنت القبائل تمردها على قرار جماعة “أنصار الله”، التابعة للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، التي تحاول التسويق له وإخراج 50% من المراهق والجبال التي تمتلكها وتسليمها للقيادات الحوثية.

قبائل طوق صنعاء رفضت القوانين الحوثية التي تبيح نهب أراضيها وممتلكاتها، مؤكدة أن “هذه الأراضي ملك لهم، ولا يحق لأي طرف الاستيلاء عليها تحت مسميات أنها جبال وتعود ملكيتها للدولة”.

وقال القبائل في بيان لها: أن “قاتلنا أعز الأقارب على متر واحد، فكيف يمكن الصمت على من يحاول الاستيلاء على أملاكنا؟”، متعهدين بالتصعيد في حال استمرار الحوثي في عملية إفقارهم وتجويعهم بهدف استعبادهم.

كما حذرت القبائل ميليشيات الحوثي من أن أي تحرك لتطبيق القرار سيؤدي إلى ثورة شعبية كون الأرض هي عرض وشرف اليمنيين، مطالبة الميليشيات بالعدول عن هذا القرار الذي يخالف الشرائع السماوية والقوانين النافذة.

ودعت طوق صنعاء أبناء القبائل في صفوف الميليشيا الحوثية للعودة إلى قراهم للوقوف بجانب إخوانهم كخطوة أولى.

يشار إلى الميليشيات الحوثية تتخذ إجراءات الفصل بحق موظفي القطاع العام لديها، مدنيين وعسكريين وأمنيين، ممن يغادر مناطق سيطرة الجماعة ويؤيد الحكومة المعترف بها دوليا، كما تقوم بمقاضاة القيادات منهم بتهمة “الخيانة العظمى”.

وأعلنت جماعة “أنصار الله”، التابعة للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في اليمن الأربعاء الفائت، فصل المئات من ضباط الأجهزة الأمنية التابعة لها، بتهمة “التورط” في تأييد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والتحالف العربي الداعم لها.