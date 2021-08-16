شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يدعو إلى تشكيل حكومة موحدة وشاملة في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مجلس الأمن الدولي إلى تشكيل حكومة جديدة في أفغانستان من خلال المفاوضات تكون موحدة وشاملة وتمثيلية بما في ذلك المشاركة الكاملة والمتساوية.

وشدد في بيان اليوم، عقب جلسة طارئة لمناقشة الوضع في أفغانستان على إنهاء فوري للأعمال العدائية وانتهاكات حقوق الإنسان، مناشداً جميع الأطراف إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن ودون عوائق.

وجدد التأكيد على أهمية مكافحة الإرهاب في أفغانستان لضمان عدم استخدام أراضيها لتهديد أو مهاجمة أي بلد.