شكرا لقرائتكم خبر عن «جونسون» يعتزم استضافة اجتماع لمجموعة السبع بشأن أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي يتولى رئاسة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى لهذا العام، أنه يعتزم عقد قمة افتراضية لقادة دول المجموعة لبحث الوضع في أفغانستان.

وأصدر مكتب جونسون بيانا في أعقاب اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البيان قوله إن "رئيس الوزراء أكد اعتزامه استضافة اجتماعا افتراضيا لقادة مجموعة السبع حول أفغانستان خلال الأيام المقبلة".