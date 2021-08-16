شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تدعو جميع الأطراف الأفغانية إلى حماية الأرواح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي حركة طالبان وجميع الأطراف الأفغانية إلى العمل من أجل إعلاء مصلحة الشعب الأفغاني وحماية الأرواح ونبذ العنف وإحلال السلام الدائم لتحقيق تطلعات الشعب الأفغاني وآماله في الاستقرار والعيش الكريم والرفاهية.

وأكدت متابعتها تطورات الأحداث في أفغانستان وأنها حريصة على استتباب الأمن والسلم بها في أسرع وقت.

وجددت الأمانة العامة التزام منظمة التعاون الإسلامي التام بدعم عملية السلام التي تقودها أفغانستان، وتمتلك زمامها، مؤكدة وقوفها إلى جانب أفغانستان.