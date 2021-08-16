إشادة أمريكية بدور المغرب في ليبيا.. يقرب وجهات النظر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشادت الولايات المتحدة بـ"الدور البناء" الذي تقوم به المغرب بملف ليبيا، مشيرا إلى أن الرباط تلعب دورا محوريا في تقريب وجهات نظر الفرقاء

جاء ذلك على لسان السفير الأمريكي والمبعوث الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، خلال مباحثات ثنائية جمعته بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

وأكد نورلاد أن بلاده تثمن عاليا الدور “البناء” الذي يقوم به المغرب من أجل دعم المسلسل السياسي في ليبيا.

وقال في تصريحات صحفية بأعقاب مشاوراته مع الوزير المغربي، إن الدور الذي يقوم به المغرب في المنطقة من أجل دعم المسلسل السياسي في ليبيا بناء للغاية، وأن الولايات المتحدة “ممتنة جدا لذلك”.

ووصف الدبلوماسي الأمريكي المباحثات التي أجراها مع بوريطة بأنها “بناءة جدا”، مشيرا إلى أنها تناولت “العديد من المواضيع، تتعلق على الخصوص بالانتخابات الليبية المتوقع إجراؤها في ديسمبر”.

وأضاف نورلاند أنه “حان الوقت لوضع الإطار الدستوري والقانوني حتى يتسنى إجراء هذه الانتخابات في شهر ديسمبر / كانون الأول”.

وتلعب المملكة دوراً محورياً في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، مُشددة في أكثر من مرة على أنها لا تتدخل في مجربات الحوار ولا مخرجاته.

وسبق لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن أكد في أكثر من مناسبة، على أنه بتعليمات سامية من العاهل المغربي الملك محمد السادس، فإنه لا أجندة للمملكة في ليبيا غير ليبيا نفسها.

موضحاً أن الحل موجود بين الليبيين، مُعبراً عن رفضه التدخل الأجنبي في المنطقة.