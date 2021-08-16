طائرتان ألمانيتان تفشلان في الهبوط بكابول.. وحديث صادم لميركل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فشلت طائرتان عسكريتان ألمانيتان في الهبوط بمطار كابول، اليوم الإثنين، إثر الفوضى في مدرج المطار.

وإجمالا أرسل الجيش الألماني، الإثنين، 4 طائرات من طراز "إم 400" لإجلاء طاقم السفارة الألمانية في كابول، وعدد من المتعاونين الأفغان.



وبالفعل، وصلت طائرتان إلى سماء كابول بعد رحلة دامت 11 ساعة لكن لم يسمح لهما بالهبوط.

ونقلت صحيفة بيلد الألمانية عن مصادر في سلاح الجو الألماني "ببساطة، هناك الكثير من الأشخاص على مدرج المطار ، ولا يمكن الهبوط الآمن".

وتابعت المصادر "أضطرت الطائرتان للطيران في دوائر فوق المطار لفترة".

وأوضحت "عندما بدأ الوقود ينفذ من الأولى، تعين عليها التوجه إلى أوزبكستان، وهبطت بالفعل في طشقند للتزود بالوقود".

فيما تحلق الثانية في سماء كابول، في انتظار إخلاء الجنود الأمريكيين مدرج الطائرات من الناس، ومنحها تصريح بالهبوط.

بدورها، قللت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، من فرص إجلاء المتعاونين الأفغان من كابول.

وقال ميركل للصحفيين في برلين مساء الإثنين عن التطورات في أفغانستان "هذا التطور مرير ودراماتيكي ومروع، خاصة بالنسبة للشعب الأفغاني".

وتابعت أن الوضع "مروع بالنسبة لملايين الأفغان الذين يناضلون من أجل مجتمع حر".

وأعلنت ميركل أن ألمانيا ستبذل قصارى جهدها لإحضار المتعاونين المحليين من كابول إلى بر الأمان.

لكنها اعترفت في الوقت نفسه بصعوبة الأمر، وقالت "للأسف لم يعد الأمر بأيدينا.. تعتمد فرص الإجلاء على الوضع في كابول".

وتابعت إن مهمة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، والتي استمرت 20 عامًا، "لم تكن ناجحة كما خططنا لها".

وأضافت "هذا إدراك مرير"، متابعة "سيتعين على الحلفاء الاعتراف بأن هذه لم تكن جهودًا ناجحة".