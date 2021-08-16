مجلس الأمن يدعو لتشكيل حكومة أفغانية "موحدة تضم النساء"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا مجلس الأمن الدولي ، الإثنين، الأطراف الأفغانية إلى تشكيل حكومة جديدة عبر المفاوضات تتسم بالوحدة والشمول وتضم النساء.

جاء ذلك في بيان ختامي للمجلس عقب جلسة عقدها الإثنين لمناقشة الأوضاع في أفغانستان.



كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى وقف فوري لجميع الأعمال القتالية في أفغانستان.

طالب المجلس في بيانه الختامي جميع الأطراف في أفغانستان بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عراقيل.

وقال بيان مجلس الأمن بشأن أفغانستان إن المجلس يواصل تقييم الوضع في أفغانستان والمنظمات الإنسانية ملتزمة بتقديم المساعدات لملايين المواطنين هناك.

يأتي ذلك فيما تعهدت حركة طالبان الأفغانية، الإثنين، بتوفير بيئة آمنة لهيئات الإغاثة والدبلوماسيين الأجانب في أفغانستان.

وقال مسؤول بحركة طالبان لوسائل إعلام أجنبية- لم تذكر اسمه، أنه:" سنوفر بيئة آمنة للهيئات والشخصيات الدبلوماسية وهيئات الإغاثة الدولية والمحلية في أفغانستان".

ومن جانبه قال السفير الروسي في كابول ديميتري جيرنوف، إن "مجموعة من حركة طالبان زاروا سفارتنا اليوم وأكدوا استعدادهم لتوفير الأمن للبعثة الدبلوماسية".

وفي وقت سابق قال مسؤولون في حركة طالبان إنهم لم يتلقوا أي تقارير عن أي اشتباكات بمختلف أنحاء البلاد وذلك بعد يوم من سيطرة الحركة على العاصمة كابول وانهيار الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة.

وقال عضو كبير في الحركة "الوضع هادئ وفقا لما لدينا من تقارير".

تقديرات تؤكدها تصريحات بريطانية، حيث قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم أيضا إن حركة طالبان تسيطر على أفغانستان وإن القوات البريطانية لن تعود لقتال الحركة.

وأضاف والاس لقناة "سكاي نيوز" التلفزيونية "أعترف بأن طالبان تسيطر على البلاد.. أعني أن المرء لا يحتاج إلى أن يكون باحثا سياسيا لمعرفة ذلك".

وفيما الوضع هادئ على الأرض أوضح مسؤول أمريكي أن الرحلات الجوية العسكرية المنطلقة من كابول مخصصة فقط لنقل دبلوماسيين وموظفين أجانب وموظفين محليين بالسفارات.

وفجر اليوم أطلقت القوات الأمريكية نيرانا تحذيرية في سماء مطار كابول إثر اجتياح حشد من المواطنين المدرج.

ووفق مسؤول أمريكي فإن القوات اضطرت لإطلاق النار في الهواء لمنع أفغان من الركض إلى المدرج لركوب طائرات عسكرية.

وتسود حالة من الفوضى على مطار العاصمة الأفغانية، كابول، بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان وفرار رئيس البلاد أشرف غني للخارج.

وتداول ناشطون مقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي قالوا إنها من مطار كابول تظهر حالة كبيرة من الفوضى والزحام الشديد.

وبعد نحو 3 أشهر من بدء انسحاب القوات الدولية، وصلت طالبان إلى العاصمة الأفغانية كابول، الأحد، فيما فرّ الرئيس أشرف غني من البلاد، تاركاً السلطة عمليّاً للحركة.