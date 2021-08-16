لإجلاء رعاياها.. بريطانيا ترسل 200 جندي إضافي لأفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت وسائل إعلام غربية، مساء الإثنين، النقاب عن أن بريطانيا سترسل 200 جندي إضافي إلى أفغانستان لإجلاء مواطنيها.

وكانت بريطانيا أعلنت في وقت سابق إرسال نحو 600 جندي لمساعدة الرعايا البريطانيين والمترجمين المحليين على مغادرة البلاد في ظل تدهور الوضع الأمني.



وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، الخميس الماضي، أن بلاده فوضت بنشر عسكريين إضافيين لدعم الوجود الدبلوماسي في كابول ومساعدة المواطنين البريطانيين على مغادرة البلاد وتقديم الدعم في نقل الموظفين الأفغان السابقين الذين خاطروا بحياتهم بالخدمة إلى جانبنا".

يعد هذا التطور دلالة على استمرار الاضطرابات والعنف في أفغانستان، حيث اندفع آلاف الأفغان إلى مدرج مطار كابول الدولي بعد استيلاء حركة طالبان على البلاد بأسرع مما كان متوقعا.

وأذهلت السرعة التي استولت بها طالبان على السلطة، قبل أسبوعين من استعداد الولايات المتحدة لإكمال انسحاب قواتها بعد حرب مكلفة استمرت عقدين، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وكثيرين في أفغانستان والمجتمع الدولي، وفقا لأسوشيتد برس.