"جوجل" تفشل في تسوية النزاع القانوني مع "حليف" بوتين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فشلت شركة جوجل لخدمات التكنولوجيا والإنترنت في التوصل إلى تسوية لنزاع قانوني مع قناة تسارجراد (القيصر) التلفزيونية الروسية.

وقناة تسارجراد (القيصر) التلفزيونية الروسية، مملوكة لأحد رجال الأعمال الموالين للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والخاضع لعقوبات أمريكية.

واتهمت قناة "تسارجراد" في بيان، الإثنين، شركة جوجل بتأخير المفاوضات المهمة.

كانت إحدى محاكم الاستئناف في موسكو قد أجلت في الشهر الماضي نظر النزاع بين الشركة الأمريكية،والقناة الروسية، حتى الإثنين، بغرض السماح للطرفين بتسوية النزاع.

وذلك بعد أن أصدرت إحدى المحاكم الابتدائية الروسية، حكما ضد موقع "يوتيوب" التابع لشركة "جوجل"، بإلغاء حظر بث القناة الروسية على الموقع وإلا ستواجه الغرامة.

ومن المقرر تأجيل نظر الدعوى إلى 20 سبتمبر/أيلول المقبل، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن ممثل للقناة الروسية.

وكانت جوجل قد استأنفت على حكم المحكمة الابتدائية الروسية، والذي يلزمها بإعادة بث القناة الروسية على موقع يوتيوب وإلا تواجه غرامة قدرها 100 ألف روبل (1400 دولار) عن كل يوم من أيام استمرار حظر القناة، على أن تزيد الغرامة بمقدار الضعف كل أسبوع.