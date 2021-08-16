حتى الآن.. إعطاء 32 مليون جرعة من لقاحات كورونا بالسعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الإثنين، إعطاءها 32 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حتى الآن.



وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها في تويتر إنه تم إعطاء جرعات اللقاح عبر أكثر من 587 موقعاً للتطعيم في جميع مناطق المملكة.

ودعت وزارة الصحة إلى ضرورة التسجيل عبر تطبيق "صحتي"، لجميع المواطنين والمقيمين من أجل أخذ اللقاح.

وفسّرت الوزارة الأرقام الخاصة باللقاح بأنها منحت حتى الآن 20.81 مليون جرعة أولى من اللقاحات، و11.18 مليون جرعة ثانية من اللقاحات.

وتعتمد المملكة العربية السعودية 4 لقاحات وهي: فاييزر/بيونتك وموديرنا وأكسفورد/أسترازينيكا وجونسون اند جونسون.