غارات التحالف تدمر آليات وعتاد الحوثيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن فجر أمس سلسلة غارات عنيفة استهدفت آليات للمسلحين الحوثيين في محافظة البيضاء.

وأكد مصدر ميداني أن التحالف شن 3 غارات جوية أسفرت عن إحراق عربتين للحوثيين في حصن الناصر وعقبة مالح بجبهة ناطع.

وفي غضون ذلك تتواصل المواجهات العنيفة بين قوات الجيش المسنود بمقاتلات التحالف العربي وميليشيات الحوثي الإرهابية في مواقع المسارة والمشجح وصرواح غرب مأرب، وسط تعزيزات مكثفة للطرفين.

وفي جبهة الحديدة لقي عدد من عناصر الميليشيات الحوثية مصرعهم بينهم قيادي ميداني، بنيران القوات المشتركة. وقال مصدر عسكري إن القوات المشتركة نفذت كمينا محكما لمجاميع حوثية حاولت التسلل نحو المواقع المتقدمة، شرق مديرية التحيتا، وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وأكد أن المواجهات أسفرت عن مصرع قائد المجاميع الحوثية وعدد من عناصر الميليشيات وجرح آخرين، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تاركين وراءهم جثث قتلاهم.

من جهتها، رفضت قبائل طوق صنعاء عددا من القوانين الحوثية التي تبيح نهب أراضيهم وممتلكاتهم، مؤكدين في بيان أن هذه الأراضي ملك لهم ولا يحق لأي طرف الاستيلاء عليها تحت مسميات أنها جبال وتعود ملكيتها للدولة.

وأعلنت القبائل تمردها على القرار الحوثي المرتقب الذي تحاول الميليشيات التسويق له لتطبيقه وإخراج 50% من المرافق والجبال التي يمتلكونها وتسليمها للقيادات الحوثية.

وأطلقت القبائل تحذيرات قوية للميليشيات، محذرة من أن أي تحرك لتطبيق القرار سيؤدي إلى ثورة شعبية كون الأرض هي عرض وشرف اليمنيين، وقالوا: قاتلنا أعز الأقارب على متر واحد، فكيف يمكن الصمت على من يحاول الاستيلاء على أملاكنا. وطالب مشايخ القبائل الميليشيات الحوثية بالعدول عن هذا القرار الذي يخالف الشرائع السماوية والقوانين النافذة، متعهدين بالتصعيد في حال استمرار الحوثي في عملية إفقارهم وتجويعهم بهدف استعبادهم.

وكان رئيس ما يسمى باللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي أعلن تعديلات في نظام الأراضي بأخذ 50% من أراضي أبناء القبائل اليمنية.

وقال الباحث والكاتب السياسي ماجد المذحجي إن جماعة الحوثي الانقلابية وطالبان تشبهان بعضهما في كل الجوانب المظلمة والعنيفة والمتطرفة، وأكد أن المتحدث باسم الجماعة محمد عبدالسلام يستدعي نموذج طالبان ليبشر به وينذرنا به، وهو استدعاء القرين للقرين.

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