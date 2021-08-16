حمدوك: نبحث عن مخرج آمن لإثيوبيا

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وقال خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم «سوف نستمر في بذل الجهد لتكون إثيوبيا مستقرة وموحدة وآمنة، ولن نسمح بانهيار إثيوبيا»، وأضاف «لذلك، نسعى مع كل الأطراف للبحث عن مخرج آمن لإثيوبيا، ولن نتوقف».
وكان السودان استدعى في وقت سابق سفيره لدى إثيوبيا وفق ما أعلنت الخارجية السودانية، بعد رفض أديس أبابا جهود الخرطوم للتوسط من أجل وقف إطلاق النار في إقليم تيجراي الإثيوبي.
وقالت أديس أبابا إن ثقتها في بعض القادة السودانيين «تآكلت»، واتهمت الجيش السوداني «بالتوغل» داخل حدودها.
ويستمر النزاع في إقليم تيجراي الإثيوبي، منذ نوفمبر الماضي، بعدما شن رئيس الوزراء، آبي أحمد، عملية عسكرية ضد متمردي جبهة تحرير شعب تيجراي.
وبسبب القتال، فر عشرات آلاف الإثيوبيين إلى السودان، وتأثرت علاقة الخرطوم وأديس أبابا بالخلاف حول منطقة الفشقة الزراعية الخصبة التي يعمل فيها مزارعون إثيوبيون ويؤكد السودان أنها تابعة له.
وقالت بلين سيوم، المتحدثة باسم رئيس وزراء إثيوبيا، إن «هناك أمورا يجب حسمها قبل أن يعتبر السودان طرفا موثوقا به لتسهيل مفاوضات كهذه»، كذلك، تختلف الدولتان منذ عام 2011 حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل، وتتخوف مصر والسودان من أن يؤثر السد على إمدادهما بالمياه.
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