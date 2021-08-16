شكرا لقرائتكم خبر الكاظمي: معركتنا ضد الفساد أكبر من داعش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس أن معركة العراق ضد الفساد طويلة وقد تكون أكبر من المعركة ضد تنظيم داعش، ودعا الجميع إلى التكاتف فيها.

وفي جلسة للحكومة العراقية، عقدت في محافظة نينوى، أشاد الكاظمي بتاريخ المحافظة وتنوعها، كما أشاد بما شهدته من تضحيات في القتال ضد تنظيم داعش. وقال «هنا على هذه الأرض الحبيبة، شهد العالم سفرا من التضحيات من كل أبناء شعبنا، دفاعا عن هوية نينوى، وعن عراقيتها، وعن أصالتها، رافضين أن تكون هذه المدينة العظيمة أسيرة الإرهاب والرجعية. وانتصر العراقيون على الإرهاب».

وقال «يؤسفنا جدا أن نرى نينوى ما زالت تعاني من مشاكل خدمية وعمرانية، وأقر بأن الفساد وسوء الإدارة من العوامل التي تسببت بسقوط المحافظة بيد عصابة داعش». وأضاف «لقد حاربنا الفساد ما استطعنا، وأنا أعرف أن كل العراقيين وأهل الموصل (مركز محافظة نينوى) دعمونا في الحرب ضد الفساد، لكن المعركة طويلة، وقد تكون أكبر من معركة داعش، وتحتاج إلى تكاتفنا معا».

وأضاف «لقد شكلنا لجنة خاصة لإعمار الموصل، ووجهنا بوضع خارطة طريق وخطة عمل سريعة لمعالجة المشاكل التي تعاني منها المحافظة، وبدأنا العمل أيضا في مشاريع استراتيجية مهمة في المحافظة، منها مطار الموصل، ومحطة القطارات».

ودعا خلال الاجتماع جميع الوزراء للقيام بزيارات منتظمة إلى نينوى للوقوف على مشاكلها ووضع حلول فاعلة وسريعة لها وتقديم كل الإمكانيات للجنة إعمار الموصل كي تنجح في مهمتها.