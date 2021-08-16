طاقم مصري يضمد جراح انفجار عكار

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ووصلت الطائرة حاملة شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية تبلغ طنا ونصف الطن، إضافة إلى طاقم طبي تطوع لمساعدة جرحى الانفجار.
وأبدت كل من الكويت والأردن الاستعداد لنقل مصابين بالإضافة إلى تقديم مساعدات دوائية، كما أبدى العراق وقطر الاستعداد لتأمين محروقات للمستشفيات.
وانفجر خزان للوقود في بلدة التليل في عكار شمال لبنان، بعد أن صادره الجيش اللبناني لتوزيع ما بداخله على المواطنين.
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