استقالة رئيس وزراء ماليزيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين تقديم استقالته من منصبه عقب خسارته الأغلبية في البرلمان، وأكد أنه سيبقى بصورة موقتة لحين إيجاد بديل له. ودافع محيي الدين في خطاب تلفزيوني عن سجله، واتهم خصومه بمحاولة استخدام جائحة كورونا للسيطرة على السلطة. وقال محيي الدين، الذي سيصبح قائما بأعمال رئيس الوزراء في الوقت الحالي، «إن محاولاته للتعامل مع الجائحة والبقاء في منصبه» لم تفلح بسبب أحزاب طامعة في السيطرة على السلطة بدلا من إعطاء الأولوية لأرواح المواطنين ومعيشتهم». وتعرض محيي الدين خلال الفترة السابقة لضغوط قوية لتقديم استقالته بسبب طريقة تعامله مع جائحة كورونا.

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