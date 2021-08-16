شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسا الوزراء: توجيهات من الرئيس بتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء في الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الصومالي محمد روبلي اليوم بمقر مجلس الوزراء المصري، جلسة مباحثات موسعة لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. وحضر المباحثات وزراء الخارجية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعاون الدولي. وضم الوفد الصومالي كلا من وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي، ووزير التربية والثقافة والتعليم العالي، وسفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدي القاهرة، وعددا من مسؤولي البلدين.

من جانبه، رحب الدكتور مصطفي مدبولي برئيس وزراء الصومال فى أول زيارة له إلى القاهرة. كما نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلي رئيس الوزراء الصومالي والوفد المرافق له، مؤكداً حرص الرئيس علي تعزيز العلاقات مع الصومال، وتوجيهاته الدائمة بتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء فى الصومال.

وأشاد رئيس الوزراء بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الصومال مؤخراً في سياق العلاقات الثنائية، وعلى رأسها تعيين سفير للصومال بالقاهرة، وعودة البعثة التعليمية المصرية، وتخصيص أرض لبناء السفارة المصرية في مقديشو، مؤكداً أن ذلك سيعزز من التواجد المصري على أرض الصومال، بما يساهم في تطوير العلاقات الثنائية.