اليمن.. أبو بكر العطاس ينفي وجود له حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي

محمد الفلاح - الإثنين 16 أغسطس 2021

نفى الأستاذ أبوبكر العطاس مدير مكتب دولة الرئيس حيدر ابوبكر العطاس وجود حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر وتليجرام باسم دولة الرئيس .

وأكد بأن الموجودة حاليا حسابات مزورة تنتحل شخصيتة وتنشر مجموعة من الاكاذيب لاغراض غير سوية منها التشوية والفتنة وتحقيق مكاسب سياسية . ووجه رسالة محذراً بعدم التعامل معها ونحذرهم بالتوقف عن مثل هذه الاعمال الغير اخلاقية.