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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. أبو بكر العطاس ينفي وجود له حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الإثنين 16 أغسطس 2021
نفى الأستاذ أبوبكر العطاس مدير مكتب دولة الرئيس حيدر ابوبكر العطاس وجود حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر وتليجرام باسم دولة الرئيس .
وأكد بأن الموجودة حاليا حسابات مزورة تنتحل شخصيتة وتنشر مجموعة من الاكاذيب لاغراض غير سوية منها التشوية والفتنة وتحقيق مكاسب سياسية . ووجه رسالة محذراً بعدم التعامل معها ونحذرهم بالتوقف عن مثل هذه الاعمال الغير اخلاقية.