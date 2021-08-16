شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء ألف شخص لحمايتهم من حريق غابات إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجلت السلطات الإسبانية ما يقرب من ألف شخص من منازلهم لحمايتهم من حريق غابات دمر ما لا يقل عن 12 ألف هكتار (29652 فدانًا) من الأراضي منذ يوم السبت بفعل موجة حارة شديدة.

بدأ الحريق في نافالاكروز، وهي منطقة ريفية على بعد حوالي 120 كيلومترا (75 ميلا) غرب مدريد في منطقة كاستيلا إي ليون الوسطى، عندما اشتعلت النيران في سيارة على طريق سريع يوم السبت وأجبرت ثماني قرى على الإخلاء.

وقال مسؤول البيئة الإقليمي، خوان كارلوس سواريز كوينونيس، يوم الاثنين، إن مزيجًا من الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة والرطوبة المنخفضة خلق ظروفًا مثالية لانتشار الحريق، لكن رجال الإطفاء سيطرت عليه تدريجياً.