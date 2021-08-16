مجلس الأمن يدعو لوقف فوري لجميع الأعمال القتالية في أفغانستان

بغداد - ياسين صفوان - دعا مجلس الأمن الدولي في بيان له، اليوم الاثنين، الى وقف فوري لجميع الأعمال القتالية في أفغانستان.

وذكر المجلس في بيان رسمي أعقب اجتماعه الطارئ بشأن تطورات الوضع في أفغانستان عقب سيطرة حركة طالبان على البلاد، أن "إنهاء الصراع في أفغانستان يكون من خلال تسوية سياسية شاملة، ويجب العمل على وقف فوري للأعمال القتالية".

وأضاف "ندعو جميع الأطراف في أفغانستان إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عراقيل وهناك حاجة لمساعدة جيران أفغانستان وخاصة باكستان لاستقبال اللاجئين".

كما دعا مجلس الأمن الأطراف الأفغانية الى "الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ووقف جميع التجاوزات والانتهاكات"، مشدداً على "أهمية مكافحة الإرهاب في أفغانستان لضمان عدم استخدام أراضيها لتهديد أو مهاجمة أي بلد".