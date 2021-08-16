بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية المرور العامة، الاثنين، عن وفاة شخصين بحادث سير على طريق حلة نجف.

وقالت المديرية في بيان، إنه "وقع حادث اصطدام على طريق حلة نجف بين مركبة لاندكروزر ودراجة نارية (ستوتة)".

وأضافت أن الحادث "ادى الى وفاة ابنة سائق المركبة ووفاة سائق الدراجة النارية"، مؤكدة أن "أسباب الحادث انتقال سائق الدراجة النارية نوع ستوتة من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى وعدم التأكد من خلو الشارع من المركبات مما ادى الى اصطدامه بالمركبة اللاندكروزر".