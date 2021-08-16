الكشف عن تفاصيل مثيرة بشأن 'هروب' الرئيس الأفغاني

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن سفارة موسكو في كابل، أن غني اضطر لترك بعض المال لأنه لم يكن يجد مكانا يتسع لأخذه.

ونقلت الوكالة الروسية عن المتحدث باسم السفارة في كابل نيكيتا إيشتشنكو قوله إن "4 سيارات محملة بالمال، حاولوا وضع جزء آخر من المال في مروحية، لكن المساحة لم تسع كل الأموال. وتُرك بعض المال ملقى على المدرج".



وأكد المتحدث بحسب وكالة "رويترز"، أن "شهودا" هم مصدر معلوماته.

وقال غني -الذي لم يُعرف مكانه الحالي- إنه غادر أفغانستان أمس قبيل دخول حركة طالبان كابل دون مقاومة، مؤكدا أنه فعل ذلك حقنا للدماء.

وقالت روسيا إنها ستحتفظ بوجود دبلوماسي لها في كابل وتأمل في تطوير العلاقات مع طالبان، رغم تأكيدها أنها لن تتسرع في الاعتراف بالحركة، وستراقب سلوكها عن كثب.

وكان ممثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخاص بأفغانستان زامير كابولوف قد قال في وقت سابق إنه لم يتضح حجم الأموال التي تركتها الحكومة الهاربة وراءها.



وقالت وزارة الخارجية الطاجيكية في بيان لها اليوم إن الطائرة التي أقلت غني لم تدخل المجال الجوي لطاجيكستان ولم تهبط على أراضيها. وأشارت الوزارة إلى أن الجانب الطاجيكي لم يتلق طلبا بهذا الخصوص من جانب أفغانستان.