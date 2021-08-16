شكرا لقرائتكم خبر عودة الدبلوماسيين السعوديين من كابول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الممكلة أمس أنها أجلت أعضاء بعثتها الدبلوماسية في أفغانستان، وذلك نظرا للأوضاع الراهنة وغير المستقرة التي تشهدها البلاد.

وأكدت وزارة الخارجية أنه «قد تم إجلاء جميع أعضاء سفارة المملكة في العاصمة الأفغانية كابول، وتم وصولهم إلى أرض الوطن وهم في تمام الصحة والعافية».

وجاء قرار المملكة إثر التطورات الأخيرة هناك، خصوصا بعدما دخلت حركة طالبان العاصمة كابول وتسلمت رسميا إدارتها خلال ساعات، بعد فرار قوات الأمن منها.