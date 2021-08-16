عودة الدبلوماسيين السعوديين من كابول

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وأكدت وزارة الخارجية أنه «قد تم إجلاء جميع أعضاء سفارة المملكة في العاصمة الأفغانية كابول، وتم وصولهم إلى أرض الوطن وهم في تمام الصحة والعافية».
وجاء قرار المملكة إثر التطورات الأخيرة هناك، خصوصا بعدما دخلت حركة طالبان العاصمة كابول وتسلمت رسميا إدارتها خلال ساعات، بعد فرار قوات الأمن منها.
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