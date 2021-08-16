اجتماع طارئ للاتحاد الأوروبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، أنه من المقرر أن يلتقي وزراء خارجية الكتلة الأوروبية خلال مؤتمر طارئ عبر تقنية الفيديوكونفرانس اليوم، بعد أن سيطرت طالبان على كابول أمس. وكتب بوريل على موقع «تويتر» أن الاجتماع للقيام بـ»تقييم أولي» للوضع، وقال إن «أفغانستان تقف عند مفترق طرق. إن أمن ورفاهية مواطنيها، بالإضافة إلى الأمن الدولي على المحك».



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