بريطانيا: الوقت ليس مناسبا للاعتراف بطالبان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس أمس أن القوات البريطانية لن تعود لقتال المسلحين في أفغانستان، وقال «إن الوقت ليس مناسبا للاعتراف بسلطة طالبان على البلاد». ونقل موقع قناة «سكاي نيوز عربية» عنه القول «أقر بأن طالبان تسيطر على البلاد.. أعني، ليس عليك أن تكون خبيرا في العلوم السياسية لتكتشف ذلك».



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