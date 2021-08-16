ميركل: ساعات مريرة في أفغانستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحدثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن «ساعات مريرة» في ضوء التطورات الحالية في أفغانستان مع تقدم حركة طالبان الإسلامية المتشددة. وعلمت وكالة الأنباء الألمانية من مصادر في الحزب المسيحي الديمقراطي أن ميركل أوضحت خلال اجتماع لهيئة رئاسة الحزب أمس الاثنين مدى أهمية حملة القوات المسلحة الألمانية لإنقاذ المواطنين الألمان وأعضاء السفارة والموظفين المحليين. وفي اجتماع لاحق للمجلس التنفيذي الأكبر للحزب المسيحي الديمقراطي، قالت ميركل، وفقا لمصادر مشاركة في الاجتماع، «إن الحكومة الألمانية حددت منذ أشهر 2500 موظف محلي في أفغانستان، موضحة أنه لم يتضح بعد ما إذا كان 600 منهم في بلدان ثالثة».

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