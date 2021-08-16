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تركيا: استيلاء طالبان أفسد خططنا لتأمين مطار كابول

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- بواسطة أيمن الوشواش - تسبب استيلاء طالبان على العاصمة الأفغانية في فشل خطط تركيا لتولي الأمن في المطار الرئيس في أفغانستان في إطار مهمة تدعمها الولايات المتحدة، وفقا لما ذكره اثنان من كبار المسؤولين الأتراك.

وقال المسؤولان «إن سيطرة طالبان على البلاد جعلت من غير الواضح ما إذا كان المطار يمكن أن يظل مفتوحا كبوابة للبعثات الدبلوماسية المتبقية»، وفق ما ذكرته وكالة بلومبيرج للأنباء.

وكانت طالبان قد عارضت اقتراح تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) للمساعدة في تأمين المطار.

وهيمنت مشاهد الفوضى في مطار حامد كرزاي الدولي في كابول أمس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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