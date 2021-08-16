شكرا لقرائتكم خبر تركيا: استيلاء طالبان أفسد خططنا لتأمين مطار كابول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسبب استيلاء طالبان على العاصمة الأفغانية في فشل خطط تركيا لتولي الأمن في المطار الرئيس في أفغانستان في إطار مهمة تدعمها الولايات المتحدة، وفقا لما ذكره اثنان من كبار المسؤولين الأتراك.

وقال المسؤولان «إن سيطرة طالبان على البلاد جعلت من غير الواضح ما إذا كان المطار يمكن أن يظل مفتوحا كبوابة للبعثات الدبلوماسية المتبقية»، وفق ما ذكرته وكالة بلومبيرج للأنباء.

وكانت طالبان قد عارضت اقتراح تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) للمساعدة في تأمين المطار.

وهيمنت مشاهد الفوضى في مطار حامد كرزاي الدولي في كابول أمس.