تركيا: استيلاء طالبان أفسد خططنا لتأمين مطار كابول

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وقال المسؤولان «إن سيطرة طالبان على البلاد جعلت من غير الواضح ما إذا كان المطار يمكن أن يظل مفتوحا كبوابة للبعثات الدبلوماسية المتبقية»، وفق ما ذكرته وكالة بلومبيرج للأنباء.
وكانت طالبان قد عارضت اقتراح تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) للمساعدة في تأمين المطار.
وهيمنت مشاهد الفوضى في مطار حامد كرزاي الدولي في كابول أمس.
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