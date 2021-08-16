شكرا لقرائتكم مسؤول أميركي: طالبان لن تستخدم الأصول الأفغانية لدينا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مسؤول أميركي، الاثنين، أن حركة طالبان لن تتمكن من استخدام الاحتياطات الأفغانية في الولايات المتحدة.

وبالتزامن مع عملية إجلاء تجريها القوات الأميركية من العاصمة الأفغانية، إثر استيلاء طالبان السريع على السلطة، قال المسؤول لوكالة فرانس برس إن "أي أصول للحكومة الأفغانية في المصرف المركزي الأميركي لن تكون متاحة لطالبان".

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المحادثات مستمرة

يذكر أنه في وقت سابق الاثنين أوضح نائب مستشار الأمن القومي الأميركي أن الوضع في أفغانستان تدهور بسرعة، مؤكداً أن تركيز واشنطن ينصب حالياً على تأمين مطار كابل.

وقال إن الولايات المتحدة تراقب التهديدات الإرهابية في أفغانستان، لافتاً إلى أن المحادثات مع طالبان في قطر مستمرة.

كما كشف أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، يسعى لحشد دولي لمواجهة الانتهاكات في أفغانستان.

عناصر من طالبان في كابول (رويترز)

السيطرة على القصر الرئاسي.. وفرار غني

وكانت حركة طالبان قد أعلنت انتهاء الحرب في أفغانستان بعد سيطرتها على القصر الرئاسي في كابل الأحد مع رحيل القوات الأجنبية، التي تقودها الولايات المتحدة ومسارعة الدول الغربية لإجلاء مواطنيها الاثنين.

وفر الرئيس أشرف غني من البلاد الأحد مع دخول المسلحين العاصمة قائلاً إنه آثر تجنب سفك الدماء، في حين تكدس مئات الأفغان بمطار كابول أملاً في مغادرة البلاد.

عناصر من طالبان في كابل (رويترز)

يشار إلى أن طالبان احتاجت ما يزيد قليلاً عن أسبوع للسيطرة على البلاد في حملة خاطفة انتهت في كابل، بينما اختفت القوات الأفغانية.