شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ماهية بطاقات المدفوعات التجارية وفقا لقانون التمويل الاستهلاكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى الصادر برقم 18 لسنة 2020، تعريفا واضحا لما يسمى ببطاقات المدفوعات التجارية على أنها البطاقات التجارية غير المصرفية الصادرة طبقًا للقواعد التى يضعها البنك المركزى، والتى تستخدم فى منح تمويل استهلاكى.

ووفقا للقانون فإن التمويل الاستهلاكى عبارة كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تمت مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التى يقرها البنك المركزى، ولا يعتبر تمويلًا استهلاكيًا فى تطبيق أحكام هذا القانون التمويل الذى تقل المدة الزمنية لسداد أقساطه عن الحد الذى يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل فى كل الأحوال عن ستة أشهر.

أما فيما يتعلق بشركة التمويل الاستهلاكى فهى كل شركة مرخص لها بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى وتكون خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما فى ذلك الشركات التى تقدم تمويلًا استهلاكيًا بواسطة بطاقات مدفوعات تجارية أو إحدى وسائل الدفع التى يقرها البنك المركزى بناءً على تعاقدها مع شبكة من بائعى ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية.