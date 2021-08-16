شكرا لقرائتكم خبر عن 3 اتفاقيات أقرها مجلس النواب لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، موافقة المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على 3 اتفاقيات دولية لصالح دعم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بعد مناقشتها وإقرارها داخل لجنة المشروعات فى مجلس النواب، وذلك فى إطار دعم الدولة وتشجيعها على إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة، لدعم الشباب وتوفير فرص عمل لهم والحد من البطالة، ولتشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد.

وجاءت هذه الاتفاقيات كالتالي:

1 - قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 17 لسنة 2021 بشأن الموافقة على تعديل البروتوكول التنفيذى الموقع فى القاهرة بتاريخ 14 يونيو 2001 بین حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا الذى عدل بتاريخ 10 مایو 2012، وعدل مرة أخرى من خلال مذكرات شفهية متبادلة فى 2010 بشأن خط الائتمان الإيطالى مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، "الصندوق الاجتماعى للتنمية سابقا" لتمويل المشروعات الصغيرة، الموقع فى القاهرة بتاريخ 2/11/2020.

2 - قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع "شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى جمهورية مصر العربية".

3 - قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 15 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بمبلغ 50 مليون دولار أمريكى للمساهمة فى تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى جمهورية مصر العربية.