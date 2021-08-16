أجر يومي 60 جنيهًا.. الأزهر يعلن حاجته لعاملات في قاعات رياض الأطفال "الشروط والأوراق المطلوبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية حاجته لعدد من عاملات "دادات" لقاعات رياض الأطفال، بجميع المناطق على مستوى الجمهورية، بمشاركة مجلس الآباء بالمناطق، بنظام التعاقد.

وقال مصدر مطلع بالأزهر الشريف إن الأجر اليومي للعاملات بقاعات رياض الأطفال يبلغ 60 جنيهًا يوميا، بنظام التعاقد طوال فترة العام الدراسي.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، الاثنين، أن العمل خلال فترة العام الدراسي فقط، بموجب إعلان سنويّ من قطاع المعاهد الأزهرية.

واشترط الأزهر الشريف، للمتقدمات لشغل الوظائف أن تتوافر فيهن ما يلي:

1ـ ألا تزيد السن على 45 عاما.

2 ـ أن تكون خالية من الأمراض المُعدية بشهادة طبية معتمدة.

3 ـ أن تكون حسنة السير والسلوك.

4 ـ أن تكون مقيمة في نطاق الإدارة التعليمية وإثبات ذلك بالأوراق الرسمية.

5 ـ أن تكون لديها القدرة على التعامل مع الأطفال.

وأشار قطاع المعاهد، إلى أنه سيتم تلقي الطلبات المتقدمات عن طريق إدارة الشئون الوظيفية " قسم التعيينات" بالمناطق الأزهرية، طبقا للإعلان الموضح بكل منطقة.

وشكل قطاع المعاهد الأزهرية، لجنة لاختيار المتقدمات لوظائف العاملات برياض الأطفال، يرأسها رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وعضوية كل من:

- مدير الإدارة القانونية بالمنطقة.

- مدير التفتيش المالي والإداري.

- مدير مرحلة رياض الأطفال.

- عضو من مجلس الآباء يختاره رئيس المنطقة.