الإدارة الأمريكية تحقق في نظام القيادة الذاتية لسيارات "تسلا" بسبب الحوادث المتكررة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

فتحت الإدارة الوطنية الأمريكية للسلامة المرورية على الطرق السريعة تحقيقا في نظام تشغيل القيادة الذاتية لسيارات "تسلا"؛ بسبب حوادث الاصطدام المتكررة بسيارات الطوارئ.

وأشار موقع (ذا فيرج) التقني، اليوم /الاثنين/، إلى أن التحقيق سيشمل طرازات (واي، وإكس، وإس) من سيارات "تسلا"، إلى جانب 3 سيارات طرحت في الأسواق بين 2014 و2021.

ونقل الموقع عن الإدارة الأمريكية للسلامة المرورية قولها إنها "في عام 2018 سجلت 11 حادثا، أصيب خلاله 17 شخصا ولقي شخص واحد مصرعه، استُخدِم خلالهم نظام القيادة الذاتية لسيارات "تسلا".. ومعظم هذه الحوادث وقعت مساءً، حيث يتجاهل البرنامج تدابير التحكم في المشهد بما في ذلك أضواء التحذير والشعلات والأقماع ولوحة الأسهم المضيئة".

وأشارت الإدارة إلى أن التحقيق سيُقيِّم التقنيات والأساليب المستخدمة لمراقبة ومساعدة وفرض تفاعل السائق مع مهمة القيادة الديناميكية أثناء تشغيل نظام القيادة الذاتية.

وقال متحدث باسم الإدارة إن "التحقيق مازال في مراحله الأولية، ويهتم بالدرجة الأولى بالكشف عن معلومات إضافية حول الحوادث"، مشيرا إلى أنه يجب على الجمهور أن يدرك أنه لا توجد سيارات متاحة تجاريًا قادرة على قيادة نفسها، وأن المركبات تتطلب دائمًا تحكمًا بشريًا في جميع الأوقات".

يشار إلى أن الإدارة الوطنية الأمريكية للسلامة المرورية على الطرق السريعة هي وكالة تابعة للفرع التنفيذي لحكومة الولايات المتحدة، وهي جزء من وزارة النقل الأمريكية.