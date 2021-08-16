تكريم المتميزين من التنفيذيين في محافظة الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

كرّم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، التنفيذيين المتميزين بالجهات الحكومية المختلفة، وذلك بحضور القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

تضمن التكريم كل من نجلاء شكري، مدير مصنع الملابس الجاهزة، فاطمة سليم رئيس قرية بغداد، محمد رجب، مدير مجمع التمور، والمهندس أشرف محمد، مدير عام الإدارة الهندسية بمركز الخارجة، صابر محمد، رئيس الوحدة المحلية لقرى المنيرة، زكريا إسماعيل، مدير مدرسة ٦ أكتوبر الابتدائية بالخارجة.

كما جرى تكريم المهندس عبد الحميد عبد المريد مدير عام المعمل المركزي لقطاع المياه؛ لحصول المعمل على شهادة تقييم عالمية من المملكة المتحدة، بجودة ودقة الأداء في مجال تحاليل المياه.

وشمل التكريم الطفل عبد الرحمن محمد بالمعهد الأزهري بقرية "الهنداو" بالداخلة، لحصوله على المركز الأول بمسابقة الأزهري الصغير على مستوى المنطقة الأزهرية.​