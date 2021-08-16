محافظ الشرقية: إنشاء متنزه للعائلات وألعاب للأطفال بالزقازيق

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إنشاء متنزه للعائلات بكفر أبو حسين بمدينة الزقازيق، مقام على مساحة 2000 متر، من المقرر أن يضم متنزهات وحدائق ومقاعد لجلوس المواطنين بالمنتزه وألعاب للأطفال، وكذلك حاويات متحركة قابلة للفك والتركيب لتقديم خدمات الوجبات السريعة والمشروبات للمترددين والزائرين من المواطنين.

جاء ذلك، اليوم الإثنين، خلال جولة المحافظ بمدينة الزقازيق، بمتابعة أعمال إنشاء متنزه للعائلات بكفر أبو حسين بمدينة الزقازيق ليمثل متنفسًا ومتنزهًا جديدًا يليق بأبناء المدينة.

تفقد محافظ الشرقية أعمال إنشاء برج إداري ومول تجاري وجراج متعدد الطوابق بميدان التحرير بمدينة الزقازيق بتكلفة 55 مليون جنيه، وذلك لخدمة أبناء مدينة الزقازيق، بتمويل من صندوق الإسكان بديوان العام محافظة الشرقية.

أضاف المحافظ أن المول يتكون من 8 طوابق عبارة عن بدروم، و الطوابق (الأرضي والثاني والثالث) تجاري، والطوابق (الرابع والخامس والسادس) إداري والطابق السابع نادي اجتماعي والطابق الثامن عبارة عن نادي اجتماعي مفتوح. ​